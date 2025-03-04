Латвийские овощеводы бьют тревогу: на местный рынок могут попасть российские огурцы

В Польше был перехвачен груз с российскими огурцами с высоким содержанием пестицидов. Тем временем латвийские производители обеспокоены тем, что огурцы из страны-агрессора могут оказаться на рынках и в магазинах Латвии. На данный момент импорт овощей из России и Беларуси в Латвию запрещен, но он не запрещен в Польше и в других странах Европейского союза (ЕС). Об этом пишет LSM.lv.

На польской границе в российских огурцах были обнаружены пестициды, а их запрещено ввозить в ЕС после того, как во время пограничных проверок в Польше был выявлен высокий уровень пестицидов, сообщает hortidaily.com.

Свежие огурцы, предназначенные для европейского рынка, перевозились через белорусскую компанию, но были остановлены на польско-белорусской границе из-за чрезмерного содержания пестицидов. После этого груз был возвращен в страну происхождения.

Грузы были изъяты из оборота в Польше, но латвийские овощеводы обеспокоены тем, что российские огурцы, которые соответствуют требованиям, могли попасть и на латвийский рынок.

По словам руководителя кооперативного общества Baltijas dārzeņi Янис Бушс, литовские коллеги сообщили, что российские огурцы были замечены в местах оптовой продажи в Латвии.

"Они уже обеспокоены этим и первые распространили эту информацию. Поскольку у латвийских овощеводов короткие огурцы еще не выросли, будут через две-три недели. А вот литовские коллеги уже собрали первые короткие огурцы на прошлой, позапрошлой неделе. И они сталкиваются с ситуацией, когда на рынке есть российские огурцы, скрытые или нет", - заявил Бушс.

Он недоумевает, почему продукты из стран-агрессоров до сих пор не запрещены на всей территории ЕС.

"Возникает ощущение обреченности, когда продукты страны-агрессора свободно распространяются по Европе, и нет никаких принципов, никакой морали, ради прибыли этот продукт транспортируется и в итоге совершается обман, потому что покупатель… Как российский продукт он не продается. В итоге, скорее всего, меняется происхождение. Здесь идет долгая и широкая дискуссия о том, как и сколько поддерживать Украину в этой войне и в то же время мирно торговать с Россией. Это полнейший абсурд", - подчеркнул он.

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) контролирует поставки из третьих стран, но этот контроль не распространяется на польские грузы, поскольку это внутренний рынок ЕС. Представитель PVD Илзе Мейстере сказала, что в этом году не было жалоб на то, что огурцы из России выдают за польские.

Если есть такая информация, вызывающая обоснованные подозрения, следует сообщить об этом в PVD и служба ее проверит. Контроль свежих овощей и фруктов не ведется в теченние всего года, но подобного обмана потребителей выявлено не бвло. Скоро начнутся усиленные проверки свежих фрктов и овощей, при этом особое внимание будет уделяться стране происхождения товара.

Уже в прошлом году, когда Латвия запретила ввоз овощей из стран-агрессоров, PVD предупреждала, что такие товары могут попасть в Латвию через другие страны ЕС, где подобных запретов нет..

8 марта прошлого года Латвия запретила импорт овощей, круп и фруктов из России и Беларуси, сообщила руководитель Отдела общей организации рынка Министерства земледелия Даце Фреймане.

"Этот национальный запрет, конечно, не запрещает импортировать эти продукты другим странам-членам ЕС. Мы являемся пограничной страной с Россией и Беларусью, и мы видим случаи, когда импортером и получателем конкретных продуктов были другие страны-члены ЕС", - отметила представитель министерства.

С 1 июля прошлого года в ЕС были повышены таможенные пошлины на некоторые виды сельскохозяйственной продукции, включая крупы, корма для животных и некоторые виды масел. В группе овощей это касается сушеного гороха, который больше не ввозится в Латвию.

"Если в таможенных и сопроводительных документах страна происхождения указана как Россия или Беларусь, то продукция не может находиться здесь, на латвийском рынке", - пояснила Фреймане.

Она отметила, что на данный момент у министерства нет данных о российских овощах, поступающих из Польши. Всего в прошлом году в Латвию из Польши было ввезено более 3000 тонн свежих огурцов, что на 1000 тонн больше, чем пять лет назад. Стоимость продукции составила почти пять миллионов евро. Возможно, грядут изменения в таможенных тарифах ЕС.

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