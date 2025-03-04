Посылка придет быстрее: китайский торговец Temu улучшит услуги доставки в странах Балтии

Китайский онлайн-ритейлер Temu заключил стратегическое партнерство с литовской сетью доставки посылок Unisend, чтобы расширить и улучшить услуги доставки для клиентов в Латвии, Литве и Эстонии, объявила компания.

Благодаря этому сотрудничеству клиенты Temu смогут воспользоваться улучшенными услугами доставки, включая обширную сеть складов Unisend, охватывающую все три страны Балтии, что упростит процесс доставки.

Магазин Temu предлагает товары в более чем 600 категориях.

Temu только что пригласил продавцов из таких стран, как США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды, Мексика, Бельгия, Польша и Австрия, присоединиться к платформе. Со временем Temu будет предлагать еще более широкий ассортимент товаров.

Компания ожидает, что 80% всех продаж в Европе будет приходиться на эту локальную модель и что в будущем существующие продавцы в Европе смогут продавать на глобальных рынках с помощью Temu.

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