Forevers бросает вызов рынку - снижает цены. Приведет ли это к ценовой войне? И где выгоднее покупать мясные продукты?

Латвийское мясоперерабатывающее предприятие Forevers объявило о снижении закупочных цен в надежде на то, что и предприятия розничной торговли тоже снизят цены на полках, закупая продукцию по более низким ценам. Forevers неоднократно подчеркивал, что уже сейчас предлагает "самый низкий возможный уровень цен" в своих магазинах. Это побудило Delfi Bizness сравнить цены в магазинах Forevers с ценами на ту же продукцию в Rimi и Maxima. Увиденное приятно удивило.
Что обещает Forevers?
Forevers решил с 3 марта снизить закупочные цены для всех торговых сетей, заявили на предприятии.
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