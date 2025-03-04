Forevers бросает вызов рынку - снижает цены. Приведет ли это к ценовой войне? И где выгоднее покупать мясные продукты?

Латвийское мясоперерабатывающее предприятие Forevers объявило о снижении закупочных цен в надежде на то, что и предприятия розничной торговли тоже снизят цены на полках, закупая продукцию по более низким ценам. Forevers неоднократно подчеркивал, что уже сейчас предлагает "самый низкий возможный уровень цен" в своих магазинах. Это побудило Delfi Bizness сравнить цены в магазинах Forevers с ценами на ту же продукцию в Rimi и Maxima. Увиденное приятно удивило.