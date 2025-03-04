Объединение предприятий BeReRix, реализующее проект строительства Рижского центрального узла в рамках железнодорожного проекта Rail Baltica, завершило первую очередь строительства конструкций нового железнодорожного моста через Даугаву, сообщили агентству LETA в объединении.

В связи с окончанием строительных работ на набережной Генерала Радзиня возобновлено движение транспорта по двум полосам в каждом направлении.

Как сообщили в BeReRix, данный этап строительства был предварительными работами, а полностью построить мост планируется после завершения первой очереди Rail Baltica. На следующим этапе будут построены опоры и пролеты моста от Закюсалы, что станет возможным после получения соответствующего финансирования и определения приоритетов строительства Rail Baltica.

Строительство нового моста было начато в феврале 2024 года с возведения двух опор на правом берегу Даугавы - конечной опоры на улице Ластадияс и промежуточной опоры на набережной Генерала Радзиня. Затем была построена опора на Даугаве и пролет моста через набережную.

Стоимость первой очереди строительства нового моста через Даугаву составляет около 20 млн евро, а для его завершения требуется еще около 70 млн евро.

В объединение предприятий BeReRix входят бельгийская строительная компания Besix Group, латвийская Rere būve и итальянская Rizzani de Eccher. Проект Рижского центрального железнодорожного узла реализуется по заказу Eiropas dzelzceļa līnijas.

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