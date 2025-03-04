На рынке электроэнергии в феврале произошел резкий скачок цен. Что к нему привело?

Февраль показал, как сокращение производства возобновляемой энергии и ограниченные возможности импорта могут привести к росту цен. Согласно информации, собранной энергетической компанией Enefit, средняя цена на электроэнергию в Латвии была на 65% выше средней цены в январе, достигнув 151,8 евро/МВт-ч. А по сравнению с февралем 2024 года цена удвоилась.

Высокая цена на электроэнергию обусловлена рядом факторов, важнейшим из которых является сокращение производства возобновляемой энергии. К концу февраля производство ветряной энергии в Латвии сократилось на 63% по сравнению с январем, а по всей Балтии - на 57%. Производство гидроэнергии в Латвии также неуклонно снижалось в течение всего месяца, особенно резкое падение произошло во второй половине февраля. По сравнению с январем производство гидроэлектроэнергии снизилось на 33%.

В то же время, чтобы удовлетворить потребительские нужды, производство электроэнергии на природном газе удвоилось. По мере снижения выработки двух основных возобновляемых источников энергии в феврале Балтийский регион стал все больше зависеть от электростанций, работающих на ископаемом топливе, эксплуатация которых обходится значительно дороже. Более активное использование тепловых электростанций в сочетании с высокими ценами на природный газ привело к росту цен, особенно в часы пикового потребления электроэнергии. В Латвии производство электроэнергии на газовых электростанциях удвоилось по сравнению с январем и было на 32% выше, чем в феврале 2024 года.

"Следует также отметить, что цена на природный газ на голландской газовой бирже TTF в феврале также достигла самого высокого уровня почти за два года - 58 евро/МВт-ч. Во второй половине месяца она упала до 41 евро/МВт-ч, а в самом конце февраля снова немного поднялась - до 46 евро/МВт-ч. Эти колебания были вызваны стремительно сокращающимися запасами природного газа, перебоями в поставках и, конечно, геополитической ситуацией. Однако ожидается, что с прихожом весны возобновляемые источники энергии, особенно солнечная энергия, будут играть все большую роль в производстве электроэнергии, что поможет снизить цены", - прогнозирует Раймонд Вердиньш, руководитель сегмента юридических клиентов Enefit.

Общая структура производства электроэнергии в соответствии с внутренним потреблением и экспортом в феврале состояла из 37% гидроэнергии (66% в феврале 2024 года), 71% тепловой энергии (54% в феврале 2024 года), 1,9% ветра (4,2% в феврале 2024 года) и 7% других источников. 17% произведенной в Латвии электроэнергии было экспортировано, по сравнению с 32% в прошлом году.

На цены на электроэнергию в Балтийском регионе также повлияло отключение от БРЭЛЛ, что потребовало приобретения дополнительных резервных мощностей и увеличило расходы на балансировку. Поскольку Латвия, Эстония и Литва обычно работают как единый рынок электроэнергии, нехватка передающих мощностей в любой из стран Балтии снижает доступ к более дешевой электроэнергии с соседних рынков, способствуя росту цен, пояснили в Enefit.

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