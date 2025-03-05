Шведские владельцы продали сеть супермаркетов Rimi в странах Балтии за 1,3 миллиарда евро

Одна из крупнейших розничных сетей в странах Балтии, Rimi Baltic, сменила владельца. Шведская компания ICA Gruppen продала весь бизнес Rimi в Латвии, Литве и Эстонии датскому ритейлеру Salling Group за 1,3 миллиарда евро, сообщает в среду пресс-служба Salling Group.

Соглашение распространяется на 314 магазинов в трех странах Балтии, платформу электронной коммерции, склады и центры логистики.

Президент и исполнительный директор Salling Group Андерс Хаг подчеркнул, что это крупнейшая на сегодня сделка Salling Group по приобретению.

Хаг сказал, что менять бренд Rimi не планируется.

Он также упомянул, что сейчас видит отдельные сферы деятельности Rimi, которые можно было бы улучшить.

Хаг отметил, что сделка Rimi Baltic не влияет на прежние планы Salling Group в Дании, Германии и Польше.

"Мы очень гордимся соглашением с ICA о приобретении Rimi в трех странах Балтии. Rimi является вторым по величине игроком на рынке розничной торговли продуктами питания в Балтии. Его позиции поддерживают более чем 11 000 квалифицированных сотрудников", — заявил генеральный директор Salling Group Андерс Хаг и продолжает:

"Rimi - культовая (в оригинале iconic - Ред.) компания в Балтии с прекрасными магазинами и лояльными покупателями. (..) У нас одинаковые стремления к финансовому росту, ориентация на устойчивое развитие, удовлетворенность клиентов и инновации", — заявил Хаг. По его словам, нынешний генеральный директор Rimi Baltic Гедрюс Бандзевичюс войдет в число топ-менеджеров. Salling Group.

Соглашение еще должны одобрить регулирующие органы.

Saling Group - крупнейший датский ритейлер, владеющий такими сетями, как føtex, Bilka и Netto, универмагами Salling, сетью магазинов игрушек BR и примерно 1 000 магазинов Netto в Германии и Польше. После приобретения Rimi сеть Saling Group расширится до 2100 магазинов в шести странах. В компании будет работать около 68 000 человек.

С 2007 года Rimi полностью принадлежал крупнейшей шведской группе розничной торговли продуктами питания ICA Gruppen AB.

"Мы сосредоточим свой бизнес на шведском рынке. Я рада, что Rimi Baltic сможет продолжить свой путь с новым владельцем, который стремится к международному росту. Эта сделка принесет пользу ICA Gruppen, а также Rimi Baltic, ее клиентам и сотрудникам", — заявила Нина Йонссон, генеральный директор ICA Gruppen.

Salling Group на 100% принадлежит фонду Salling Foundations. Часть прибыли компании направляется на общественные нужды. С 2012 года фонды Salling пожертвовали более 2 миллиардов датских крон на образование, культуру, спорт, социальную работу и другие благие цели.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !