Снова пытаются продать здание, в котором находится легендарный магазин Santa un Barbara

Здание на перекрестке улиц Бривибас и Пернавас, в котором уже почти 20 лет находится ставший легендарным магазин Santa un Barbara, снова выставлено на продажу. Начальная цена аукциона снижена до 1,53 млн евро, а ставка для участия в торгах составляет 10 000 евро, говорится в официальном издании Latvijas vēstnesis.

Недвижимость на улице Бривибас 188 состоит из земельного участка площадью 5408 квадратных метров, двухэтажного здания магазина и двух складских зданий, а также асфальтированных площадей. В здании работают восемь арендаторов, с которыми заключены договора на разные сроки, но не позднее, чем до 2030 года.

Аукцион начнется в пятницу, 7 марта, и завершится 7 апреля в 13.00.

Уже сообщалось, что на первом аукционе, который завершился 8 июля 2024 года, VNĪ предложила приобрести недвижимость по стартовой цене 1,7 миллиона евро, а на последующих аукционах стартовая цена недвижимости составляла 1,53 миллиона евро.

Владельцем магазина Santa un Barbara является SIA Javis, зарегистрированное в 1994 году. Уставной капитал компании составляет 28 400 евро, а ее единственным владельцем является Вадим Власов. В 2023 году оборот компании составил 2,154 миллиона евро, а прибыль - 50 609 евро. Как отметили в VNĪ, договор с SIA Javis по конкретному адресу закончится в начале 2027 года. Сможет ли магазин находиться по этому адресу до этого срока или ему придется съехать раньше, будет зависеть от нового владельца.

На это указал и руководитель отдела сделок с коммерческой недвижимостью Latio Язепс Бикше. "Магазин Santa un Barbara среди местных жителей стал легендой и, несомненно, имеет очень сильную узнаваемость бренда. То, как будет оценен этот арендатор в будущем, в большой степени зависит от планов нового владельца", - говорит он.

Бикше также подчеркнул, что наличие хорошего и надежного арендатора для потенциального покупателя всегда является достаточно интересным фактором, который может положительно повлиять на стоимость имущества.

Как ранее сообщалось, большого интереса к объекту на улице Бривибас, пока нет. Несколько предприятий интересовались этим зданием для ведения своей хозяйственной деятельности, но не для сдачи его в аренду другим. Однако после детального ознакомления с планировкой здания, потенциальные покупатели признались, что перепланировка будет слишком дорогой или нерациональной.

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