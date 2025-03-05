Новая эра для Ryanair: бумажные посадочные талоны будут отменены

Сегодня, 5 марта, авиакомпания Ryanair подтвердила, что переход на 100% безбумажные посадочные талоны будет отложен до 3 ноября 2025 года, когда стартует ее зимнее расписание, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Это означает, что с ноября 2025 года пассажиры Ryanair больше не будут получать и распечатывать бумажный посадочный талон, а будут использовать цифровой аналог, сгенерированный при регистрации в приложении myRyanair.

Сегодня почти 80% из 200 миллионов пассажиров Ryanair уже используют этот цифровой посадочный талон. В результате Ryanair рассчитывает отменить почти все сборы за регистрацию в аэропортах с ноября 2025 года, поскольку все пассажиры будут регистрироваться онлайн/в приложении, чтобы получить свой цифровой посадочный талон.

Ryanair также надеется улучшить впечатления клиентов от путешествия с помощью приложения myRyanair, которое предложит ряд дополнительных функций:

Новая функция seat & get ("заказ на место"), которая позволяет пассажирам сделать заказ прямо со своего места и быть обслуженными первыми.

Информация о рейсах и обновления в режиме онлайн;

Обновления о задержке рейсов Ryanair;

Обновления информации о терминале, выходе на посадку и посадке;

Альтернативные варианты перелета в режиме реального времени во время задержек рейсов;

Все проездные документы в одном месте.

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