Продажа сети Rimi: в странах Балтии может появиться новый бренд бюджетных магазинов

Утро среды началось с информации о значительных изменениях в секторе розничной торговли - шведская группа ICA Gruppen и датская торговая компания Salling Group договорились о продаже розничной сети Rimi Baltic. По мнению эксперта, опрошенного литовским Delfi.lt, эта сделка в скором времени может привести на балтийский рынок нового игрока.

Salling Group - крупнейший датский ритейлер.

В Польше и Германии предприятие владеет и управляет сетью магазинов низких цен Netto; в Дании - Netto, føtex и Bilka. Компания также владеет франчайзинговыми сетями, такими как Starbucks и Carl's Jr. На датском рынке ей также принадлежат универмаги Salling и сеть магазинов игрушек BR.

У Netto хорошо развитая сеть магазинов в Польше, - прокомментировал сделку Delfi.lt руководитель отдела продуктов питания в Pricer.lt Петр Чепкаускас. Сеть насчитывает около 660 таких магазинов и имеет амбициозные планы по расширению сети.

Это можно назвать сетью низких цен, добавил Чепкаускас. "Если убрать все логотипы и цвета, ее можно сравнить с известным Lidl. Это один против одного", - сказал он.

Если вникнуть, то Netto предлагает больше услуг, например, покупатели могут сами молоть кофе. "Разница также в том, что здесь больше брендов", - сказал он.

По словам Чепкаускаса, если объявленная сделка состоится, существует вероятность того, что сеть Netto вскоре придет в Литву. "Я думаю, что сеть Rimi останется, но компания добавит и другие свои сети", - сказал эксперт, добавив, что нынешняя конкурентная ситуация в Литве требует нового игрока.

"Здесь нужна новая сеть низких цен, и я думаю, что Salling Group сразу увидит здесь место для своей Netto. Это будет действительно крупный игрок", - считает Чепкаускас.

В Польше эта торговая сеть занимает третье место после Biedronka и Lidl.

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