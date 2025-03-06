"В крупных инфраструктурных проектах наблюдается нехватка строительных мощностей, и сроки проектов затягиваются. Так было с несколькими культурными объектами — Валмиерским театром, другой известный пример - Новый Рижский театр, где тоже были проблемы с выполнением договоров", — рассказала директор Центрального агентства финансовых договоров (CFLA) Анита Круминя в программе Spried ar Delfi.