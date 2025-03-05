Переплаченные налоги от государства могут получить и пенсионеры
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Добровольно подать годовую декларацию о доходах и получить обратно переплаченные деньги могут не только работающие, но и пенсионеры, не состоящие в трудовых отношениях. С выплаченных им пенсий также удерживается подоходный налог с населения, который в течение года, возможно, был переплачен, например, за счет оправданных расходов на медицину.

Как уже писал портал Delfi, с 1 марта жители начали подавать в Службу государственных доходов (VID) декларации о доходах, полученных в 2024 году. Интерес жителей в первый же день был лавиноподобным. Из-за перегрузки 1 марта вскоре после полуночи поддерживаемая налоговым ведомством система электронного декларирования (EDS) "зависла", так как каждую минуту к ней пытались подключиться примерно 6000 пользователей.

К середине дня более 160 000 жителей ждали в очереди, чтобы подключиться к EDS. Приток пользователей в первые дни марта, скорее всего, объясняется тем, что VID возвращает населению подоходный налог с населения (ПНН) в течение трех месяцев, считая со дня подачи декларации о доходах.

Представитель VID Эвита Тейце-Мамая пояснила, что по сравнению с минувшими годами в этом году в правилах подачи деклараций ничего не изменилось и доходы, полученные в минувшем году, обязательно должна декларировать только часть населения, пишет со ссылкой на Latvijas Avīze агентство LETA.

В свою очередь, добровольно подать годовую декларацию о доходах может любой житель, в том числе пенсионер, с доходов которого удерживается подоходный налог с населения. При этом доходы можно задекларировать в течение последующих трех лет, например, сейчас это можно сделать и за 2023, и за 2022 год.

Как мы помним, при планировании госбюджета на 2024 год в Министерстве финансов были подготовлены поправки к закону о подоходном налоге с населения, которыми предусматривалось, что с 1 марта 2025 года декларировать доходы за предыдущий год должны будут все без исключения жители. Однако возмущение населения было настолько велико, что правительство передумало, решив не менять порядок декларирования доходов населения.

При подаче декларации о годовых доходах в поддерживаемую VID систему электронного декларирования в декларацию автоматически включаются все имеющиеся в распоряжении VID данные и начисляются подлежащие уплате суммы. Жителям, которые сами не умеют справляться с весьма сложной EDS, чтобы подать декларацию о доходах в электронном виде, VID предлагает посетить любой единый государственно-муниципальный центр обслуживания клиентов, где им помогут сотрудники центра. Помощь в подаче декларации о доходах можно получить и в восьми центрах обслуживания клиентов VID по предварительной записи по тел. 67120005. Прибыв в центр обслуживания клиентов VID необходимо иметь при себе паспорт или ID-карту и, если человек использует интернет-банк, имя пользователя и пароль, чтобы иметь возможность подключиться к EDS.

  • Прямые трансляции видеоигр на онлайн-платформах, как правило, привлекают добровольные донаты зрителей, и стример совмещает свое хобби с приятной финансовой выгодой. Приятные пожертвования получают и другие стримеры. В Службе госдоходов (VID) порталу Delfi рассказали, облагаются ли подоходным налогом полученные от зрителей донаты и как VID это контролирует. В каких случаях надо регистрировать хозяйственную деятельность и когда включаются авторские права? И видеоигры - тоже. Нужно ли платить налоги с донатов, собранных на стримах?

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