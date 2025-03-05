Переплаченные налоги от государства могут получить и пенсионеры

Добровольно подать годовую декларацию о доходах и получить обратно переплаченные деньги могут не только работающие, но и пенсионеры, не состоящие в трудовых отношениях. С выплаченных им пенсий также удерживается подоходный налог с населения, который в течение года, возможно, был переплачен, например, за счет оправданных расходов на медицину.

Как уже писал портал Delfi, с 1 марта жители начали подавать в Службу государственных доходов (VID) декларации о доходах, полученных в 2024 году. Интерес жителей в первый же день был лавиноподобным. Из-за перегрузки 1 марта вскоре после полуночи поддерживаемая налоговым ведомством система электронного декларирования (EDS) "зависла", так как каждую минуту к ней пытались подключиться примерно 6000 пользователей.

К середине дня более 160 000 жителей ждали в очереди, чтобы подключиться к EDS. Приток пользователей в первые дни марта, скорее всего, объясняется тем, что VID возвращает населению подоходный налог с населения (ПНН) в течение трех месяцев, считая со дня подачи декларации о доходах.

Подробнее о том, за какие оправданные расходы можно вернуть переплаченный налог, а также о том, какие затраты родственников можно включить в свою декларацию читайте здесь: Декларация о доходах: как получить возврат максимально быстро?

Представитель VID Эвита Тейце-Мамая пояснила, что по сравнению с минувшими годами в этом году в правилах подачи деклараций ничего не изменилось и доходы, полученные в минувшем году, обязательно должна декларировать только часть населения, пишет со ссылкой на Latvijas Avīze агентство LETA.

В свою очередь, добровольно подать годовую декларацию о доходах может любой житель, в том числе пенсионер, с доходов которого удерживается подоходный налог с населения. При этом доходы можно задекларировать в течение последующих трех лет, например, сейчас это можно сделать и за 2023, и за 2022 год.

Как мы помним, при планировании госбюджета на 2024 год в Министерстве финансов были подготовлены поправки к закону о подоходном налоге с населения, которыми предусматривалось, что с 1 марта 2025 года декларировать доходы за предыдущий год должны будут все без исключения жители. Однако возмущение населения было настолько велико, что правительство передумало, решив не менять порядок декларирования доходов населения.

С развитием трансграничных финансовых услуг все больше людей предпочитают хранить свои средства на счетах в иностранных банках или финтех-компаниях. Зачастую они предлагают более выгодные ставки и более низкие комиссии за перечисления, чем и переманивают клиентов. Возникает вопрос – нужно ли в таких случаях платить налоги в Латвии? Я храню деньги на иностранном счете. Видит ли это VID и должен ли я платить налог с набежавших процентов?

При подаче декларации о годовых доходах в поддерживаемую VID систему электронного декларирования в декларацию автоматически включаются все имеющиеся в распоряжении VID данные и начисляются подлежащие уплате суммы. Жителям, которые сами не умеют справляться с весьма сложной EDS, чтобы подать декларацию о доходах в электронном виде, VID предлагает посетить любой единый государственно-муниципальный центр обслуживания клиентов, где им помогут сотрудники центра. Помощь в подаче декларации о доходах можно получить и в восьми центрах обслуживания клиентов VID по предварительной записи по тел. 67120005. Прибыв в центр обслуживания клиентов VID необходимо иметь при себе паспорт или ID-карту и, если человек использует интернет-банк, имя пользователя и пароль, чтобы иметь возможность подключиться к EDS.

Прямые трансляции видеоигр на онлайн-платформах, как правило, привлекают добровольные донаты зрителей, и стример совмещает свое хобби с приятной финансовой выгодой. Приятные пожертвования получают и другие стримеры. В Службе госдоходов (VID) порталу Delfi рассказали, облагаются ли подоходным налогом полученные от зрителей донаты и как VID это контролирует. В каких случаях надо регистрировать хозяйственную деятельность и когда включаются авторские права? И видеоигры - тоже. Нужно ли платить налоги с донатов, собранных на стримах?

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