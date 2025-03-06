Декларация о доходах: VID уже вернул 16,45 млн евро переплаченного налога

Служба государственных доходов (VID) в среду вернула переплаченный подоходный налог за 2024 год первым 29 203 налогоплательщикам, сообщила глава VID Байба Шмите-Роке.

В общей сложности этим людям было возвращено 16,45 миллиона евро.

Подробнее о том, за какие оправданные расходы можно вернуть переплаченный налог, а также о том, какие затраты родственников можно включить в свою декларацию читайте здесь: Декларация о доходах: как получить возврат максимально быстро?

Уже сообщалось, что в субботу, 1 марта, в начале периода подачи деклараций в VID было подано 300 623 годовых декларации о доходах, что составляет 29% от общего числа деклараций, поданных в прошлом году.

"Более быстрая подача документов не означает более быстрого возврата налогов. Там, где информации меньше, мы разбираемся быстрее, и переплаченный налог тоже можно получить быстрее. Но в первую очередь мы рассматриваем те декларации, которые подаются быстрее, а те, которые более рискованны, мы откладываем в сторону и изучаем более детально", - ранее поясняла Байба Шмите-Роке.

Люди вправе стремиться быстрее получить свои переплаченные налоги, но мы думаем, как решить эту проблему, чтобы люди не испытывали стресс в первые дни марта, добавляет Шмите-Роке, отметив, что в следующем году беспокойства должно быть меньше.



В то же время Шмите-Роке признала, что следует рассмотреть вопрос об отмене системы оправданных расходов, и этот вопрос также обсуждался с министром финансов. Гендиректор VID сказала, что это вопрос налоговой политики, поэтому решать его должны политики, но она считает, что эта система дорогостоящая и вызывает у людей ненужный стресс.

По словам Шмите-Роке, вместо возмещения оправданных расходов людям можно помочь и другими способами, например, повысить необлагаемый минимум, предоставить льготы, социальную поддержку и другие средства.

Те, кто обязан подать декларацию, должны сделать это до 2 июня или, если их совокупный доход за прошлый год составил более 78 100 евро, - до 1 июля.

Но для подачи добровольной декларации отводится три года.

С развитием трансграничных финансовых услуг все больше людей предпочитают хранить свои средства на счетах в иностранных банках или финтех-компаниях. Зачастую они предлагают более выгодные ставки и более низкие комиссии за перечисления, чем и переманивают клиентов. Возникает вопрос – нужно ли в таких случаях платить налоги в Латвии? Я храню деньги на иностранном счете. Видит ли это VID и должен ли я платить налог с набежавших процентов?

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