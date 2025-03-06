Магазины Xiaomi в торговых центрах Akropole закрыты. Почему и что теперь делать клиентам?

Магазины китайского бренда смарт-устройств Xiaomi в торговых центрах Akropole Rīga и Akropole Alfa в настоящее время закрыты. В компании рассказали Delfi Bizness о причинах закрытия, дальнейших планах и когда будут выполнены действующие обязательства перед покупателями.

В магазинах Mi Store были представлены такие товары, как смартфоны, смарт-часы и браслеты, телевизоры, аудио- и видеотехника, планшеты и компьютерная техника, скутеры, умная бытовая техника и другие товары под брендом Xiaomi.

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