Сокращение рейсов в аэропорту Гатвик в Лондоне на данный момент не влияет на рейсы из Латвии, сообщила руководитель коммуникационных проектов VAS Международного аэропорта Rīga Илзе Сална, комментируя решение аэропорта Гатвик ограничить до октября количество рейсов до 800 рейсов в день.

Она заявила, что в настоящее время все рейсы по соответствующему маршруту запланированы.

Рейсы между Ригой и аэропортом Гатвик осуществляет латвийская национальная авиакомпания airBaltic.

При этом представители аэропорта предлагают пассажирам следить за информацией, предоставляемой авиакомпаниями перед каждым регулярным рейсом.

Лондонский аэропорт Гатвик был вынужден отменить более 160 рейсов на этой неделе из-за нехватки авиадиспетчеров, частично вызванной новой вспышкой Covid-19.

В аэропорту заявляют, что до 1 октября количество рейсов будет ограничено до 800 рейсов в день.

В прошлом году в аэропорту "Рига" обслужено 5,381 миллиона пассажиров, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее, когда было обслужено 2,353 миллиона пассажиров, но на 31% меньше, чем в 2019 году, когда в аэропорту было обслужено 7,798 миллиона пассажиров.

Международный аэропорт "Рига" является крупнейшим узлом воздушного движения в странах Балтии.

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