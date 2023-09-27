До сих пор гостиницы и другие места расселения туристов должны были платить за прием каждого туриста 1 евро плюс налог на добавленную стоимость (НДС).
Чтобы снизить нагрузку на предпринимателей, пошлину решено снизить до 0,89 евро. Сумма пошлины вместе с НДС в размере 0,11 евро составит один евро.
Как сообщалось, туристическая пошлина введена в Риге с 1 января этого года.
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