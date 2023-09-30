По статистике, в июле наиболее популярными направлениями для аренды автомобилей среди латвийцев были Испания, Чехия и Италия, в июне – Греция и Австрия, а в августе - Италия, Польша и Испания.
Продолжительность аренды при поездках за границу остается неизменной в течение всего года – обычно она составляет семь дней. При поездках по Латвии клиенты чаще всего арендуют авто на два-три дня.
«Объем бронирований в летние месяцы этого года увеличился по сравнению с прошлым годом на 41%. В основном это произошло благодаря тому, что вырос спрос на аренду со стороны клиентов, мы расширили нашу партнерскую сеть по всему миру и добавили много новых пунктов получения и возврата автомобилей», — говорит председатель правления Booking Group Corporation Ален Байбеков.
Данные показывают, что в этот летний сезон люди, как и год назад, чаще всего путешествовали в июле. В этом месяце самыми популярными направлениями в Северной Америке среди клиентов Booking Group Corporation были Орландо (США) и Торонто (Канада), в Европе – Малага (Испания), Милан и Рим (Италия). В июне наибольший интерес вызывал Лиссабон (Португалия), в августе – Майорка (Испания).
Несмотря на то, что в мировом масштабе продолжительность аренды остается неизменной в течение всего года, в США клиенты, как правило, арендуют автомобили на четыре-пять дней, что можно объяснить высокой долей внутреннего туризма. В свою очередь, в Канаде и Европе самый популярный срок аренды авто составляет семь дней.
При бронировании через онлайн-платформу EconomyBookings.com в июне и июле пользователи чаще всего выбирали автомобили эконом-класса, в августе —внедорожники.
Согласно статистике компании, отправляясь за границу в зимний сезон, жители Латвии чаще всего арендовали авто в Италии, Испании и Германии, занимая 20-е место по частоте использования услуг по прокату автомобилей в Европе.