Европарламент (ЕП) во вторник, 21 ноября принял позицию по новым правилам, которые будут мотивировать жителей не выбрасывать сломанный товар, а ремонтировать его. Предложение направлено на стимулирование более рационального потребления и снижения отходов.

По словам евродепутата Инесе Вейдере, которая участвовала в разработке новых правил, один из основных принципов цикличной экономики — это повторное использование вещей. Люди зачастую предпочитают испорченную вещь обменять на новую, а не ремонтировать — так как ремонт невозможен или слишком дорогой.

"В результате горы отходы растут быстрее, чем мы можем их переработать. Например, если мы говорим об электронике, отходы которой растут стремительно, то там перерабатывается меньше половины - около 40%. Знаю, что люди хотели бы свои вещи починить, а не покупать новые, однако, зачастую это невозможно. К тому же преградой к долгосрочному потреблению бывают и нечестная предпринимательская деятельность — когда компании производят свои товары таким образом, что через какое-то время они больше не работают", - указывала политик.

Новые правила предполагают, что в течение гарантийного срока продавцы должны будут выбирать ремонт, если он дешевле или эквивалентен покупке нового товара. Исключением могут стать случаи, когда ремонт невозможен или неудобен для потребителя. Депутаты также предлагают продлить на год юридическую гарантию, после того, как товар будет отремонтирован.

По истечении гарантийного срока потребители по-прежнему будут иметь право требовать ремонта таких товаров, как стиральные машины, пылесосы, смартфоны и велосипеды.

Чтобы сделать ремонт более привлекательным и доступным, депутаты Европарламента предлагают предоставлять потребителям на время ремонта запасные устройства.

Потребители часто отказываются от ремонта, поскольку это дорого, трудно найти необходимые услуги или изделие содержит элементы, которые делают ремонт невозможным. По задумке ЕП, независимые мастерские и конечные пользователи будут иметь доступ ко всем запасным частям, информации о ремонте и инструментам по разумной цене.

Онлайн-платформы помогут потребителям найти поблизости местных ремонтников и продавцов отремонтированных товаров. Чтобы сделать ремонт дешевле и привлекательнее, евродепутаты предлагают также ввести ваучеры и другие финансовые стимулы через национальные ремонтные фонды.



Выбрасывание подлежащих ремонту товаров оказывает значительное влияние на окружающую среду - в Европейском Союзе ежегодно образуется 261 млн тонн выбросов в эквиваленте CO2, потребляется 30 млн тонн ресурсов и образуется 35 млн тонн отходов. Ежегодно потребители теряют около 12 млрд евро, предпочитая заменить товар, а не отремонтировать его.

По данным исследования Европейской комиссии, 77% граждан ЕС предпочли бы отремонтировать товар, а не покупать новый.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram