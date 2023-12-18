Государство ничего не знает о том, что делают иностранные студенты (в основном они приезжают учиться из Индии, Узбекистана и Шри-Ланки) после окончания учёбы или отчисления, остаются ли они в Латвии, а если да, то удаётся ли им встроиться в рынок труда. Об этом пишет LV portāls.

В Латвии всего 72 945 студентов, и 10 653 из них (14,6%) — иностранцы. По данным на 1 декабря, только в этом году вид на жительство выдан 2741 иностранным студентам, 2466 из которых приехали из третьих стран. Большая часть из них — индийцы. Студенты из Украины считаются отдельно: хотя они могут учиться в Латвии, ВНЖ им выдан на других основаниях. Чаще всего иностранные студенты учатся в РТУ, университете им. Страдиня и ISMA.

При этом в этом году досрочно аннулировано 1085 студенческих ВНЖ: эти студенты были отчислены (по своей инициативе или инициативе вуза) либо получили ВНЖ на другом основании. Известно, что в прошлом году 565 иностранных студентов получили новые ВНЖ на основании объединения семьи (вероятно, вступив в брак с латвийцами) либо трудоустройства.

Глава отдела Study in Latvia Департамента Поддержки образования и международного сотрудничества Госагентства развития образования Синтия Шмите-Тилика рассказала, что государственная система образования не располагает данными о том, что делают после учёбы иностранные студенты, хотя в Латвии есть два вуза, которые проводят среди бывших студентов опросы на эту тему.

У иностранных студентов есть право работать в Латвии — до 20 часов в неделю во время учёбы и до 40 часов в неделю во время каникул. Однако, как замечает заместитель ректора РТУ Игорь Типанс, местные предприниматели не очень интересуются иностранными студентами.

"Мы неоднократно говорили с предпринимателями, особенно в сфере IT, и они настроены скептически. Нужно ломать традиции. Руководители больших компаний думают, что иностранные студенты будут работать только недолгое время". По его словам, в РТУ на IT-программах по году или полгода (в зависимости от программы) учатся студенты из Франции, и не было ни одной попытки привлечь их работать. Абсолютное большинство иностранных студентов уезжают из Латвии — либо в свою страну, либо туда, где им предлагают конкретную работу.

Как отмечает Шмите-Тилика, в этом мы отличаемся от соседей. В Эстонии сейчас учатся 4300 иностранцев, и если раньше после окончания вуза в стране оставались работать 30% выпускников, то сейчас уже 50%. В Финляндии есть программа интеграции иностранных студентов, и они после учёбы работают в том числе в государственных и муниципальных учреждениях.

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