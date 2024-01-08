Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) по-прежнему не имеет доступа к документации о ДТП, которая позволила бы анализировать, какие улучшения необходимы для повышения безопасности на дорогах. Об этом в понедельник передаче 900 sekundes на телеканале TV3 заявил председатель правления дирекции Айварс Аксенокс.

Эксперты CSDD готовы проанализировать каждую прошлогоднюю аварию, в которой погибли люди. Однако для этого нужна поддержка как со стороны Министерства юстиции, так и Министерства внутренних дел, так как у экспертов CSDD нет доступа ко всей необходимой информации.

"Сейчас мы не видим схемы ДТП, не видим показания очевидцев, - пояснил Аксенокс, добавив, что необходимо привести в порядок этот вопрос, чтобы CSDD могла дать ответ, каковы причины аварии и где необходимы улучшения.

По словам главы CSDD, в прошлом году работа в этом направлении уж началась, планируется, что в этом году дирекция получит доступ ко всей необходимой информации.

Аксенокс также отметил, что латвийское общество очень нетерпимо и даже воинственно относится к любым попыткам уменьшить скорость движения.

По данным CSDD, в 2023 году в ДТП в Латвии погибли 140 человек, в 2022 году - было 113 погибших, в 2021 году - 147, а в 2020 году - 139. Цель на этот год - добиться, чтобы число погибших в авариях не превысило 111 человек.

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