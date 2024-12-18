Британский регулятор в сфере телекоммуникаций Ofcom принес официальные извинения за размещенное одним из сотрудников организации объявление о работе, впоследствии признанное неуместным.

В обязанности сотрудника, которого ищет регулятор, будет входить регулярный мониторинг порносайтов на предмет размещения там незаконного контента, а также четкую маркировку подобных ресурсов, чтобы ограничить доступ к ним несовершеннолетних.

Один из старших менеджеров Ofcom в профессиональной сети LinkedIn сопроводил ссылку на объявление о вакансии следующим текстом: "Всегда хотели пойти работать в порно, но так и не отважились завести себе OnlyFans? Наконец-то у вас есть такой шанс".

По словам одной из ведущих защитниц прав детей, баронессы Кирдон, заседающей в Палате лордов, этот комментарий представлял работу с порнографическими материалами как некое дополнительное преимущество, при этом умаляя и обесценивая весьма реальную проблему насилия по отношению к женщинам и детям.

В полученном Би-би-си заявлении регулятора сообщается, что причина инцидента — "ошибка коллеги, который с добрыми намерениями пытался привлечь к объявлению о работе дополнительное внимание".

"Автор признал, что подобный комментарий был неуместен, и принес свои извинения, — заверяет регулятор. — Ofcom крайне серьезно относится к своей функции регулятора безопасности в интернете и всегда старается находить кандидатов, которые справятся с этой работой наилучшим образом".

"Крик боли"

По словам баронессы Кидрон, ссылку на злополучный пост ей — как человеку, занимающемуся интернет-безопасностью — пересылали десятки людей, и каждый раз она реагировала на это сообщение "криком боли".

"Ofcom не понимает своей истинной роли, они — единственное, что отделяет нас от самых могущественных мировых компаний, и нам нужны взрослые люди, которые хотят добиться результатов, меняющих жизнь людей к лучшему", — сказала она Би-би-си.

Джемма Келли, возглавляющая отдел политики и связей с общественностью британской правозащитной организации CEASE, также выступила с резкой критикой регулятора.

"Когда представитель Ofcom — организации, отвечающей за регулирование вредного онлайн-контента, — шутит по поводу индустрии, нормализующей насилие над женщинами, монетизирующей сексуальное насилие и поощряющей объективацию, — это совершенно предосудительно", — написала она в комментариях.

На её высказывание ответили и другие сотрудники благотворительных организаций, один из которых назвал пост сотрудника Ofcom "крайне оскорбительным", а другой — "абсолютно неуместным и вызывающим тревогу".

Би-би-си обратилась в Ofcom с просьбой о комментарии и вопросом о том, почему другие руководящие сотрудники организации лайкнули этот пост, но ответа не получила.

Сообщение в LinkedIn было опубликовано сотрудником Ofcom, который в этой сети представлен как "директор по надзору за онлайн-безопасностью", который "руководит группой, отвечающей за взаимодействие с порнографическими онлайн-сервисами".

"Я хотел бы с поднятыми руками извиниться за тон своего предыдущего поста", — написал он в обновлении к своему первоначальному сообщению в LinkedIn.

"Он было неуместным, и я прошу прощения у тех, кого я оскорбил", — добавил он.

По его словам, объявленная вакансия предполагает "взаимодействие с порнографическими онлайн-сервисами" для борьбы с незаконным контентом и ограничения доступа к нему детей.

Он добавил, что его команда также работает над изучением существующих мер безопасности и оценкой того, насколько хорошо они защищают пользователей.

В ближайшее время Ofcom получит новые, более широкие полномочия по борьбе с порнографическими сайтами и многими другими цифровыми сервисами, в соответствии с принятым законом о безопасности в интернете, который частично вступит в силу в 2025 году.

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