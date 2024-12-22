Катар может прекратить поставлять в Европу сжиженный природный газ (СПГ), если страны ЕС оштрафуют эмират за нарушение прав человека или вред природе. Об этом министр энергетики Катара и глава компании Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил в интервью британской газете Financial Times (FT), опубликованном 22 декабря.

Новая директива ЕС

Недовольство Дохи вызвала Директива ЕС №2024/1760 о комплексной проверке корпоративной устойчивости (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD). Согласно информации на сайте Еврокомиссии, она вступила в силу в июле 2024 года. Ее цель - "содействие устойчивому и ответственному корпоративному поведению в деятельности компаний и их глобальных цепочках создания стоимости".

Как пишет FT, директива CSDDD обязывает страны ЕС выставлять компаниям штрафы до 5% от их годового дохода по всему миру, если те не соблюдают требования ЕС по выбросам углерода, правам человека и трудовым правам.

Аль-Кааби: "Не соглашусь, чтобы нас штрафовали"

"Если суть в том, что я потеряю 5% от своего дохода, отправившись в Европу, я не пойду в Европу... Я не блефую, - сказал аль-Кааби. - 5% от дохода Qatar Energy означают 5% от дохода государства Катар. Это деньги народа... поэтому я не могу потерять такие деньги - и никто не согласится потерять такие деньги".

"Я не соглашусь, чтобы нас штрафовали, - добавил глава Qatar Energy. - Я прекращу поставки газа в Европу". "Если бы они сказали, что штраф составляет 5% от дохода, полученного по этому контракту, по которому мы продаем в Европу, я бы сказал: "Хорошо, мне нужно это оценить, имеет ли это смысл", - продолжил министр. - Но если вы хотите добраться до моего общего дохода, то, увольте, это не имеет никакого смысла".

Аль-Кааби отметил, что новые правила ЕС непригодны для группы компаний Qatar Energy, чья глобальная цепочка поставок охватывает до 100 тысяч фирм. "Мне, вероятно, понадобится тысяча человек с учетом наших размеров и миллиардов, которые мы тратим. Или [придется] потратить миллионы на услуги... чтобы решиться и провести аудит каждого поставщика", - сказал он. По его словам, для Qatar Energy как добытчика ресурсов также невозможно достичь целевого показателя ЕС по нулевым выбросам углерода.

Роль Катара на газовом рынке Европы

По данным Еврокомиссии, во втором квартале 2024 года на Катар пришлось 12% поставок СПГ в страны ЕС. Общая доля Дохи в импорте газа Евросоюзом составила 4%. Как пишет FT, Катар "становится все более важным поставщиком газа в Европу после потрясений на энергетических рынках, вызванных вторжением России в Украину".

"Пока европейские государства стремятся отказаться от российского газа, QatarEnergy подписала долгосрочные соглашения на поставку СПГ в Германию, Францию, Италию и Нидерланды", - отмечает британское издание.

Саад аль-Кааби и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек на переговорах о поставках СПГ в Германию в марте 2022 годаСаад аль-Кааби и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек на переговорах о поставках СПГ в Германию в марте 2022 года

Саад аль-Кааби и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек на переговорах о поставках СПГ в Германию в марте 2022 годаФото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

FT: Директива вызвала негативную реакцию

Как пишет FT, директива CSDDD вызвала "широкую негативную реакцию со стороны компаний как внутри ЕС, так и за его пределами". Многие фирмы "жалуются, что правила слишком обременительны и ставят их в невыгодное положение по сравнению с конкурентами".

Например, европейский химический концерн Cefic заявил, что правила CSDDD "создадут значительные риски судебных разбирательств" и должны быть переоценены "для выявления и рассмотрения областей, требующих упрощения и снижения бремени".

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