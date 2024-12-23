Японские автопроизводители Honda и Nissan объявили о планах по слиянию, что создаст третьего по величине автопроизводителя в мире по объему продаж, сообщает телеканал Euronews.

Обе компании заявили, что в понедельник подписали меморандум о взаимопонимании, а меньший член альянса Nissan - Mitsubishi Motors - также согласился присоединиться к переговорам об интеграции их бизнеса.

Японские автопроизводители отстают от своих крупных конкурентов в производстве электромобилей и пытаются сократить расходы и наверстать упущенное время.

Новости о возможном слиянии появились в начале этого месяца, причем, по неподтвержденным данным, переговоры о более тесном сотрудничестве отчасти были вызваны стремлением тайваньского производителя iPhone Foxconn объединиться с Nissan, у которого есть альянс с Renault SA of France и Mitsubishi.

Слияние может привести к образованию гиганта стоимостью более 50 миллиардов долларов, исходя из рыночной капитализации всех трех автопроизводителей. Вместе Honda и альянс Nissan с Renault SA of France и меньшим автопроизводителем Mitsubishi Motors Corp. приобретут масштаб, чтобы конкурировать с Toyota Motor Corp. и немецким Volkswagen AG. Toyota имеет технологические партнерства с японскими Mazda Motor Corp. и Subaru Corp.

Даже после этого слияния Toyota, которая в 2023 году выпустит 11,5 миллиона автомобилей, останется ведущим японским автопроизводителем.

В 2023 году Honda произвела 4 миллиона, Nissan - 3,4 миллиона. Mitsubishi Motors произвела чуть более 1 миллиона.

В августе Nissan, Honda и Mitsubishi объявили, что будут совместно использовать компоненты для электромобилей, такие как аккумуляторы, и совместно исследовать программное обеспечение для автономного вождения, чтобы лучше адаптироваться к кардинальным изменениям, связанным с электрификацией, после предварительного соглашения между Nissan и Honda, заключенного в марте.

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