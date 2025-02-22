Почему опытные инвесторы делают крупные ставки на европейские акции?

Уверенность инвесторов в европейских акциях растет, рынки достигают рекордных максимумов. По данным опроса Bank of America, управляющие фондами ожидают, что повышение прибыли и фискальные стимулы Германии будут способствовать дальнейшему росту в этом году, сообщает телеканал Euronews.

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На прошедшей неделе, когда основные европейские фондовые индексы, включая Euro STOXX 50, Euro STOXX 600 и DAX, установили новые рекордные максимумы, настроения инвесторов в отношении европейских акций становились все более оптимистичными.

Новый опрос Bank of America показывает, что оптимизм управляющих фондами по отношению к европейским акциям достиг наивысшего уровня почти за год. Соответственно, ожидается, что повышение прибыли и фискальные стимулы, особенно в Германии, будут способствовать дальнейшему росту.

Улучшаются ли ожидания европейского роста?

Доверие инвесторов к европейской экономике резко возросло. Согласно последнему опросу управляющих фондами Bank of America, 45% респондентов ожидают усиления роста европейской экономики в ближайшие 12 месяцев, что является резким скачком по сравнению с 9% в прошлом месяце и самым высоким показателем с мая 2024 года.

Основной движущей силой этого оптимизма являются ожидаемые фискальные стимулы от следующего правительства Германии, а также дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Европейским центральным банком.

Инфляционные ожидания также меняются. 59% управляющих фондами прогнозируют замедление инфляции в Европе, в то время как только 4% ожидают снижения глобальной инфляции.

Такое расхождение говорит о том, что инвесторы считают, что европейская инфляция будет снижаться быстрее, чем в других крупных экономиках, что потенциально дает ЕЦБ больше возможностей для снижения ставок.

Однако в то время как ожидания роста в Европе растут, оптимизм в отношении глобального роста остается более сдержанным. 2% управляющих фондами прогнозируют замедление глобального роста в следующем году, при этом 52% рассматривают как наиболее вероятный сценарий "мягкую посадку".

Кроме того, 45% ожидают, что администрация Трампа окажет положительное влияние на глобальный рост, что заметно меньше, чем почти 60% в прошлом месяце.

Почему инвесторы так оптимистично настроены по отношению к европейским акциям?

Все большее число инвесторов считают, что европейские акции способны превзойти свои мировые аналоги.

По данным опроса, 66% участников ожидают роста европейских акций в ближайшей перспективе, по сравнению с 44% в прошлом месяце, а 76 % прогнозируют дальнейший рост в течение следующего года, по сравнению с 56% месяцем ранее.

Что еще более важно, впервые за несколько месяцев большинство респондентов ожидает, что Европа станет самым успешным рынком акций в мире в этом году.

Себастьян Раэдлер, стратег Bank of America, сказал: "Мы видим дальнейший потенциал роста в еврозоне, обусловленный смягчением условий кредитования и снижением фискальной нагрузки и запасов, что обычно повышает европейские малые капиталы по сравнению с крупными".

Он также отметил, что потенциальное прекращение огня в российско-украинской войне может оказать дополнительную поддержку росту благодаря снижению цен на энергоносители и уменьшению неопределенности в европейской экономике.

"Европейские встречные ветры ослабевают, в то время как США не получают новых попутных ветров. Следовательно, дефицит роста в Европе будет сокращаться, а европейские акции больше не являются ценовой ловушкой", - говорит Матье Савари, главный европейский стратег BCA Research.

Савари считает, что долгосрочным инвесторам следует начать увеличивать долю в европейских акциях, хотя предупреждает, что повышенная торговая неопределенность и риск глобальной рецессии в 2025 году все еще могут вызвать краткосрочную волатильность.

Какие секторы лидируют?

Самым популярным сектором среди европейских инвесторов стали банки, впервые с июля 2023 года обогнав страхование.

Большинство респондентов считают, что финансовый сектор будет самым успешным в Европе в этом году. В то же время розничная торговля и автопром остаются наименее предпочтительными, что подкрепляет осторожную позицию в отношении отраслей, ориентированных на потребителя.

Однако настроения в отношении европейских акций с малой капитализацией остаются слабыми. 14% инвесторов ожидают, что акции малых капиталов окажутся хуже акций крупных капиталов, что является самым пессимистичным показателем за последние шесть месяцев. Тем не менее, некоторые аналитики полагают, что перспективы могут улучшиться.

Действительно ли покупка европейских акций - выгодная сделка?

Споры о том, что европейские акции недооценены по сравнению с акциями США, продолжаются. В последнее время инвесторы обратили внимание на европейские акции не только из-за их привлекательной стоимости, но и из-за мнения, что они обеспечивают большую защиту от экономических потрясений, чем акции США.

"Европейские оценки находятся на низком уровне из-за ошибочного представления о том, что экономические проблемы Европы носят исключительно структурный характер и никуда не денутся", - говорит Савари.

Он считает, что, хотя структурные проблемы сохраняются, многие циклические факторы ослабевают, что дает европейским рынкам шанс преподнести инвесторам положительный сюрприз.

Рыночные риски: что может помешать росту?

Несмотря на оптимистичный прогноз, инвесторы по-прежнему опасаются глобальных рисков.

39% из них считают глобальную торговую войну самой большой потенциальной угрозой для рынков, по сравнению с 28% в прошлом месяце.

Кроме того, 31% глобальных инвесторов по-прежнему считают дальнейшее повышение ставки Федеральной резервной системой США основным риском, хотя этот показатель снизился по сравнению с 41% ранее.

Ближайшие месяцы определят, приведет ли оптимизм инвесторов к устойчивому росту индексов, или макроэкономическая неопределенность вновь окажет давление на европейские рынки.

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