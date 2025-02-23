ДР Конго предлагает США и Евросоюзу доступ к своим недрам

Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди предложил США и Евросоюзу доступ к обширным минеральным ресурсам своей страны в надежде, что Запад при заключении сделки окажет давление на Руанду, поддерживающую повстанческую группировку "Движение 23 марта" (M23) и поможет обеспечить больше безопасности и стабильности в ДРК. Об этом написала в субботу, 22 февраля, газета The New York Times.

Демократическая Республика Конго обладает богатейшими запасами полезных ископаемых, включая металлы и минералы, такие как золото, олово и колтан, необходимые для производства мобильных телефонов и аккумуляторов для электромобилей. Эти природные ресурсы стали причиной коррупции и войн - различные вооруженные группы, местные повстанцы и внешние игроки десятилетиями борются за контроль над территорией страны. ДРК находится в состоянии вооруженного конфликта уже более 30 лет, со времен геноцида в Руанде в 1994 году.

В конце января группировка M23, представляющая интересы этнического меньшинства тутси, при поддержке военных из соседней Руанды установила контроль над Гомой, крупнейшим городом на востоке ДРК. Под контролем этой группировки находится и город Букаву - административный центр провинции Южное Киву на востоке ДРК.

Сравнение конфликта в ДРК и войны в Украине

Как пишет NYT, Чисекеди считает нынешний конфликт в своей стране аналогичным войне в Украине и намерен воспользоваться возможностью извлечь выгоду из природных ресурсов ДРК для его урегулирования. Конкретно он надеется, что крупные инвестиции Запада в ДРК, в том числе в рамках возможной сделки по минералам, принесут его стране больше безопасности и стабильности.

По данным журналистов, сегодня Китай имеет гораздо больше доступа к минеральным ресурсам ДРК, чем США. В свою очередь ЕС заключил соглашение с Руандой о получении за 935 млн долларов (893 млн евро) доступа к таким полезным ископаемым, как олово, вольфрам и золото. Однако Чисекеди заявил, что эти минералы расхищаются Руандой из его страны, и назвал сделку "абсолютным скандалом", обвинив Европейский Союз в "соучастии в краже и разграблении Конго".

Со своей стороны ЕС утверждает, что сделка приведет к усилению регулирования. На прошлой неделе Европарламент призвал приостановить сделку до тех пор, пока Руанда не прекратит любое вмешательство в дела ДР Конго, "включая экспорт минералов, добытых на территориях, контролируемых M23", напоминает NYT.

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