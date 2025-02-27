США выделяют миллиард долларов на борьбу с дефицитом яиц в стране

Министерство сельского хозяйства США объявило в среду о выделении миллиарда долларов на меры, направленные на борьбу с дефицитом куриных яиц, в результате которого цены на популярный продукт питания выросли за год в среднем более, чем на 50 процентов,сообщает "Радио Свобода".

Основной причиной дефицита стала эпидемия птичьего гриппа, которая началась на американских птицефермах в начале 2022 года. Из-за запрета в США на применение иностранной вакцины единственным способом борьбы с ним остается уничтожение поголовья птицы в случае выявления даже единичного заражения на ферме.

500 миллионов долларов из выделяемой суммы предназначено на осуществление мер по предотвращению заражений. 400 миллионов фермеры получат в качестве компенсаций, 100 миллионов пойдет на исследования, связанные с вакциной от птичьего гриппа. Министерство также планирует массовый импорт куриных яиц из-за рубежа. США, по словам министра сельского хозяйства Брук Роллинс, ведут переговоры с несколькими странами с целью обеспечить экстренный импорт яиц в качестве временной меры для удовлетворения внутреннего спроса.

Резкий рост цен на яйца превращается в политическую проблему для администрации Дональда Трампа. В среду президент Трамп дал понять, что ее разрешение является для него приоритетом. "Яйца - это катастрофа", - заявил президент Трамп на первом заседании своего кабинета.

Глава министерства сельского хозяйства не ожидает падения цен на яйца в течение нескольких месяцев. "Я обращаюсь к каждой семье, испытывающей проблемы с покупкой яиц: мы слышим вас, мы боремся за вас, мы организуем помощь", - говорится в заявлении Брук Роллинс.

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