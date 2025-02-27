Хотели написать "расист", а получалось "Трамп". Apple обещает исправить ошибку системы распознавания речи в айфонах

Пользователи айфонов сообщили, что в некоторых случаях предлагаемый компанией Apple сервис преобразования речи в письменный текст записывает слово "расист" как "Трамп". В Apple заявили, что пытаются исправить проблему и утверждают, что она связана с техническими неполадками. Но эксперты предполагают, что это скорее похоже на розыгрыш, чем на баг.

На видео, выложенных в сеть, видно, как люди произносят слово "расист" при пользовании сервисом Dictation на iPhone. Иногда оно транскрибируется правильно, но в некоторых случаях появляется в слово "Трамп", после чего быстро превращается в правильное.

Технологический гигант предположил, что проблема с сервисом была вызвана сложностями с различением разных слов, в которых присутствует буква "r".

"Нам известно о проблеме с моделью распознавания речи, которая используется в Dictation, и сегодня мы выпустим обновление", — сказал представитель Apple.

Журналисты Би-би-си не смогли воспроизвести эту ошибку, что может свидетельствовать о том, что программное обеспечение уже начало меняться.

Однако один из экспертов в области компьютерного распознавания речи сказал Би-би-си, что объяснение Apple выглядит неправдоподобно.

Профессор Эдинбургского университета Питер Белл считает наиболее вероятным, что кто-то намеренно изменил программное обеспечение инструмента в айфонах.

По мнению Белла, объяснение Apple о фонетической путанице не имеет смысла, поскольку эти два слова не настолько похожи, чтобы смутить систему искусственного интеллекта (ИИ), которая установлена в телефонах.

Модели преображения речи в текст обучаются путем ввода клипов реальных людей и точной расшифровки их слов.

Их также учат понимать слова по контексту — например, им проще отличить слово "чашка" от слова "нарезать" (по-английски эти слова пишутся почти идентично — "cup" и "cut"), когда оно употребляется во фразе "чашка чая" ("cup of tea").

Профессор Белл считает, что инцидент с Трампом вряд ли можно связывать с технической ошибкой, потому что модель распознавания английского языка была обучена на сотнях тысяч часов речи, что должно обеспечить ей высокий уровень точности.

"Скорее всего, это указывает на то, что у кого-то есть доступ к технологии", — считает он.

Бывший сотрудник Apple, работавший над ее ИИ-ассистентом Siri, также сказал газете New York Times, что произошедшее "попахивает серьезным розыгрышем".

В четверг Apple объявила, что в ближайшие четыре года инвестирует в США 500 млрд долларов, в том числе в строительство крупного центра обработки данных в Техасе для обеспечения работы системы Apple Intelligence.

Генеральный директор компании Тим Кук также заявил, что компании, возможно, придется изменить свою политику в области разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) после того, как президент Дональд Трамп призвал прекратить эти программы.

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