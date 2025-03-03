Цены на газ растут в Европе в ответ на пятничную встречу Зеленского и Трампа

Европейские цены на природный газ выросли после резкой перепалки между лидерами Украины и США в пятницу, сообщает Bloomberg.

На голландской бирже европейская базовая цена на газ выросла на 6,6% до €47,24 за мегаватт-час.

В начале февраля цены на газ в регионе достигли двухлетнего максимума, вызвав опасения нового энергетического кризиса, поскольку запасы топлива на континенте в этом отопительном сезоне сокращались быстрее, чем обычно. Это было вызвано более холодной погодой, снижением выработки ветра и потерей транзита российского газа через Украину в начале 2025 года.

Европа снова столкнулась со своего рода энергетическим кризисом, который начинает вызывать беспокойство у экспертов и аналитиков. Цена на природный газ за последние дни выросла до двухлетнего максимума, в то время как холодная погода, рост цен на газ и сокращение производства возобновляемой энергии способствовали быстрому росту цен на электроэнергию. Новый энергетический кризис? Эксперты встревожены ростом цен на газ и электричество

Хотя недавнее повышение температуры замедлило опустошение хранилищ, что снизило давление на цены в феврале, рынок готовится к возможному похолоданию в конце этого месяца. По некоторым прогнозам, в Северной Европе может похолодать, что приведет к росту потребления газа.

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