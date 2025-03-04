Prada ведет переговоры о покупке Versace, сумма сделки может составить почти 1,5 млрд евро

Prada ведет переговоры о приобретении модного бренда Versace у американской компании Capri Holdings за сумму, которая может достичь 1,5 миллиарда евро, сообщает со ссылкой на Bloomberg портал newsru.co.il.

Prada и Capri могут заключить сделку по покупке Versace уже в этом месяце, хотя переговоры могут сорваться в любой момент. Если сделка состоится, то Versace вернется под итальянский контроль и поможет Prada усилить свои позиции, поскольку компания стремится составить конкуренцию французскому LVMH, владельцу таких люксовых брендов, как Louis Vuitton, Moët & Chandon и Hennessy.

Capri, который до 2017 года был известен как Michael Kors, купил Versace в 2018 году за 2,1 миллиарда долларов. Представители Capri объявили, что выручка Versace за последние три месяца 2024 года ниже на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прогнозируется, что компания понесет убытки в текущем финансовом году, но ожидается, что выйдет на уровень безубыточности уже в следующем году, отмечает newsru.co.il.

По данным Bloomberg, Prada уже получила информацию о последних финансовых и торговых результатах Versace после завершения первичной всесторонней проверки.

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