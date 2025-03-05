Контроль над ключевыми портами вокруг Панамского канала получат американцы

На фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа гонконгский холдинг Hutchison заявил, что принял решение передать контроль над двумя основными портами в районе Панамского канала американскому консорциуму.

Компания CK Hutchison Holdings заявила, что продаст 90-процентную долю в Panama Ports Company, которая управляет портами "Бальбоа" и "Кристобаль" по обе стороны канала, консорциуму во главе с американской инвестиционной компанией BlackRock.

В соответствии с условиями сделки, сумма которой превышает 14 млрд долларов, американцы также получат контроль над 80% активов дочерних компаний Hutchison, которые управляют 43 портами и инфраструктурой в 23 странах, в том числе в Британии, Германии, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

По мнению аналитиков, решение передать контроль над основными портами могло быть принято под давлением новой американской администрации. В первые дни своего президентства Дональд Трамп бездоказательно заявлял, что канал контролирует Китай, и угрожал вернуть его под контроль США.

Трамп даже не исключил возможности силового захвата, что вызвало гневную реакцию властей Панамы и местных жителей, которые вышли на акции протеста.

В совместном пресс-релизе продавцов и покупателей говорится, что сделка не связана с политикой.

"Я хотел бы подчеркнуть, что сделка носит исключительно коммерческий характер и совершенно не связана с недавними политическими новостями, касающимися панамских портов", — заявил один из руководителей Hutchison Фрэнк Сикст.

Правительство Панамы заявило, что не имеет никакого отношения к сделке.

"Это глобальная сделка между частными компаниями, руководствующимися взаимными интересами", — говорится в заявлении панамских властей, которое цитирует AFP.

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