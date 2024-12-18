Стоимость 250 000 эфириумов (вторая по популярности криптовалюта - прим.ред), купленных эстонским банкиром Райном Лыхмусом, превысила отметку в миллиард долларов. Правда, доступа к учетной записи он получить не может, пишет эстонский портал Delfi.

Сегодня днем стоимость одного эфириума составляла 4014 долларов США. Таким образом на эфириум-счете Лыхмуса находится 1 003 705 000 долларов США, или почти 957 000 000 евро.

В прошлом году Райн Лыхмус заявил в интервью ERR, что не может найти утерянных паролей, но и особых усилий к их поиску не прикладывает. "Ни для кого не секрет, что у меня есть кошелек с 250 000 единицами эфириума, каждый может сам посчитать его ценность", — сказал он.

За последние 30 дней цена эфириума выросла более чем на 27%.

Райну Лыхмусу принадлежит 21,3% акций LHV Group, стоимость которых составляет почти 226 миллионов евро.

За последний год росту цен эфириума способствовало сразу несколько факторов. Одним из них стало данное Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC спота ETF ETF) одобрение спотового эфирного ETF. Это решение открыло институциональным инвесторам возможность владеть эфириумом.

Кроме того, росту цены эфириума способствовало возросшее участие в стекинге (способ получить доход за свои активы в криптовалюте - прим.ред), что привело к уменьшению количества эфириума в обращении, создавая повышенное давление на цену. Кроме того, эфириум выиграл от более широкого ралли рынка криптовалют, вызванного высокими ценовыми рекордами Биткойна.

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