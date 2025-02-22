Хакеры взломали криптобиржу Bybit и украли 1,5 млрд долларов

Биржа криптовалюты Bybit пострадала от хакерской атаки, сообщила сама компания в соцсети X в пятницу, 21 февраля. По данным агентства Reuters, в результате средства из одного холодного кошелька Ethereum на сумму в 1,5 млрд долларов США были переведены на неустановленный адрес.

Компания заверила, что другие кошельки не пострадали и средства ее клиентов остаются защищенными, поскольку, даже если украденное вернуть не удастся, все потери будут компенсированы за счет страховки. "Прозрачность и безопасность остаются нашими основными приоритетами", - говорится в заявлении Bybit.

Bybit detected unauthorized activity involving one of our ETH cold wallets. The incident occurred when our ETH multisig cold wallet executed a transfer to our warm wallet. Unfortunately, this transaction was manipulated through a sophisticated attack that masked the signing… — Bybit (@Bybit_Official) February 21, 2025

В то же время, как признал основатель Bybit Бен Чжао, после взлома на платформе фиксируют "массовые выводы" средств. По словам предпринимателя, инцидент расследует собственные сотрудники компании в сфере безопасности, а также ведущие эксперты по криминалистике блокчейна.

По данным Reuters, Компания Bybit обслуживает более 60 миллионов пользователей по всему миру и предлагает доступ к различным криптовалютам, включая биткоин и Ethereum.

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