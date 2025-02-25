Почти половина жителей, подавая годовую декларацию о доходах, надеется вернуть до 300 евро

С 1 марта жители Латвии смогут начать составлять и подавать в Службу государственных доходов (VID) годовую декларацию о доходах за 2024 год. Согласно опросу, проведенному Swedbank Finanšu institūts, почти половина — 46% жителей — надеются вернуть из-за переплаты подоходного налога до 300 евро за оправданные расходы, а 15% – более 300 евро. Большая часть опрошенных планирует потратить возвращенные деньги на повседневные нужды.

"Март уже давно ассоциируется у многих жителей Латвии с периодом подачи годовой декларации о доходах. Как показывает статистика VID, число людей, подающих декларации, постоянно растет. Это значит, что жители становятся более информированными и охотно используют такую возможность. Более того, с каждым годом увеличивается не только количество поданных деклараций, но и средняя сумма возврата — в прошлом году она составила 407 евро.

Это свидетельствует о том, что люди активно декларируют и возвращают часть подоходного налога не только за медицинские и образовательные расходы, которые традиционно являются одними из самых популярных оправданных расходов, но и используют дополнительные возможности, например, включая в свою декларацию оправданные расходы родственников и частные накопления", — объясняет руководитель направления финансовой грамотности Swedbank Эвия Кропа.

Использование налоговых льгот на накопления

Статистика показывает, что каждый пятый, подающий декларацию, указывает в ней накопления в частных пенсионных фондах или по договорам страхования жизни с накопительным элементом. Средняя сумма возврата за такие оправданные расходы составляет 581 евро. Это подтверждает, что эта часть жителей осознает необходимость долгосрочных накоплений и знает о предлагаемых государством преимуществах, которые мотивируют выбирать конкретные накопительные решения.

По словам Кропы, позитивной тенденцией является рост числа жителей, которые заботятся о накоплениях для будущего, однако вызывает вопросы статистическая разница, показывающая, что многие владельцы договоров 3-го пенсионного уровня и накопительного страхования жизни не используют возможность подать годовую декларацию и вернуть переплаченный налог. Часть людей, возможно, не соответствует требованиям для возврата налога, но большинство, скорее всего, просто не делает этого из-за нехватки информации, предубеждений или по другим причинам. Однако и здесь государство предусмотрело решение — жители могут подать в VID заявление и указать банковский счет, на который должна быть переведена сумма возврата налога.

Автоматический возврат налога: возможностями пользуются не все

Согласно опросу Swedbank, об этой возможности знают 68% жителей, однако каждый третий не осведомлен о ней. Это говорит о том, что многие не используют шанс вернуть часть уплаченного налога.

В прошлом году автоматическим возвратом воспользовались более 3000 человек, и средняя возвращенная сумма составила почти 350 евро — достаточно значительная сумма, чтобы подать заявление. Напоминаем, что автоматический возврат возможен за частично неиспользованные в течение года налоговые льготы, например, за необлагаемый минимум и льготы на иждивенцев, а также за взносы в частные пенсионные фонды или по договорам накопительного страхования жизни.

Возвращенные деньги планируют потратить на повседневные нужды

Опрос показал, что подавать годовую декларацию собирается подавляющее большинство — 96% респондентов. Чаще всего декларацию не планируют подавать пенсионеры, молодежь до 19 лет, безработные, а также люди с низкими доходами.

Среди тех, кто собирается подавать декларацию, большинство намерены потратить возвращенные деньги на повседневные нужды — таких 35%. Еще 15% хотят использовать их на путешествия или хобби, 13% — приобрести определенный товар. Только 20% опрошенных планируют направить эти деньги в накопления, а 6% — вложить.

Подача декларации — показатель финансовой грамотности

"В каком-то смысле подача годовой декларации о доходах — это показатель финансовой грамотности: готовы ли люди предпринять дополнительные шаги, чтобы вернуть переплаченные средства, умеют ли они оценить стимулирующие меры государства для частных накоплений и знают ли обо всех возможностях, которые им доступны. Например, каждый родитель, чей несовершеннолетний ребенок работал летом, должен проверить, не образовалась ли у ребенка переплата налога. Если ребенок в своей налоговой книжке в электронной системе деклараций не указал конкретного работодателя, то к его зарплате не применялся необлагаемый минимум, и подоходный налог с первого евро рассчитывался по ставке 23%", — объясняет Эвия Кропа.

Эксперт также напоминает, что жители, для которых подача годовой налоговой декларации не является обязательной, могут подать ее и внести изменения, добавив дополнительные расходы, в течение трех лет. Таким образом, в 2025 году можно подать декларацию не только за 2024 год, но также внести изменения или подать декларации за 2023 и 2022 годы. Декларацию за 2021 год можно подать до 23 июня 2025 года.

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