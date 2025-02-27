Европейская экономика во многих областях не успевает ни за США, ни за Китаем. Только сами европейцы могут сделать ее сильнее, независимо от того, что говорит или делает президент США Дональд Трамп. Один из базовых элементов - инвестиции в безопасность. Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс поделился своим видением в программе Spried ar Delfi.

"Если мы, Европа, продолжим только говорить об этом, но фактически ничего не делать или делать недостаточно, то позиции Европы будут становиться все слабее и слабее".

По мнению Казакса, сейчас мы находимся в "очень критической точке". "Либо Европа смирится с тем, что ее роль уменьшается, и проблем у нас будет все больше, в том числе в отношении амбиций России, либо мы, наконец, будем делать то, что нужно. И даже немного больше, чтобы действительно купить такую "страховку" в положительном смысле", — сказал глава Банка Латвии.

У Евросоюза есть несколько возможностей, чтобы вкладывать в повышение своей безопасности.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !