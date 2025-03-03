Трамп назвал пять криптовалют, которые будут включены в стратегические резервы; цена подскочила

Президент США Дональд Трамп раскрыл названия криптовалют, которые он хотел бы включить в новый Стратегический криптовалютный резерв, который будет создан, чтобы продвинуть США к званию "криптовалютной столицы мира", сообщает BBC.

В качестве пяти потенциальных криптовалют он назвал Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana и Cardano. Цены на эти криптовалюты подскочили сразу после объявления.

Во время своей предвыборной кампании Трамп обратился к криптовалютному сообществу, подчеркнув свою поддержку криптовалют и планы по развитию их использования. Предыдущий президент США Джо Байден более строго ограничивал использование криптовалют из-за опасений по поводу преступности, мошенничества и нелегальных средств в системе.

Вскоре после вступления в должность в январе Трамп подписал указ о создании целевой группы, которая должна предложить новые законы и правила в области криптовалют.

В воскресенье Трамп объявил в социальных сетях, что он подписал указ, поручающий президентской целевой группе продвигаться вперед в создании стратегического криптовалютного резерва, включающего XRP, Solana и Cardano. Час спустя в другом посте он добавил: "И, конечно, Bitcoin и Ethereum будут в центре этих резервов".

Пока неясно, как будут работать новые стратегические резервы. Больше подробностей обещают сообщить в пятницу, когда Трамп проведет первый криптовалютный саммит в Белом доме.

Первые три названные им криптовалюты в воскресенье выросли на 62%. Биткоин и Ethereum также подскочили более чем на 10%.

Напомним, что на предыдущей неделе криптовалюты пережили падение, в том числе и Bitcoin, который опустился даже ниже отметки в 80 тысяч долларов. В понедельник он снова восстановился, преодолев отметку в 90 тысяч долларов.

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