Чтобы не отстать от мировых держав. Нужны ли Латвии свои резервы в биткоинах?

Стоит ли Латвии накапливать свои резервы и в криптовалютах - начат сбор подписей, чтобы запустить обсуждение этой темы. Страна успешно ввела Правила Евросоюза по рынку криптоактивов (MiCA), считают эксперты. Бюрократическая нагрузка уменьшилась - это дает хороший шанс, чтобы Латвия стала не только балтийским, но и общеевропейским центром криптовалют и связанных с ними технологий.
"Учитывая растущую глобальную экономическую неопределенность и потенциальные вызовы для финансовой системы, Латвии имеет смысл рассмотреть возможность создания стратегических резервов биткоинов", — говорится в опубликованной на портале Manabalss в конце января инициативе о накоплении стратегических резервов Латвии в криптовалюте.
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