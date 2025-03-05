Чтобы не отстать от мировых держав. Нужны ли Латвии свои резервы в биткоинах?

Стоит ли Латвии накапливать свои резервы и в криптовалютах - начат сбор подписей, чтобы запустить обсуждение этой темы. Страна успешно ввела Правила Евросоюза по рынку криптоактивов (MiCA), считают эксперты. Бюрократическая нагрузка уменьшилась - это дает хороший шанс, чтобы Латвия стала не только балтийским, но и общеевропейским центром криптовалют и связанных с ними технологий.