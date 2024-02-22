Несмотря на то, что мошенники "работают" круглый год, есть периоды, когда их активность возрастает. Прогнозируется, что в этом году это произойдет в марте-апреле. В марте жители активно начнут подавать декларации о доходах в VID, а в апреле - начнутся первые выплаты для ипотечных заемщиков, предупреждает руководитель управления безопасности SEB banka Марцис Пелцис.

Он объясняет, что повышенная активность преступников обычно связана с какими-то событиями в обществе и стране - обычно это предпраздничный период, например, День Св. Влентина или Рождество, время распродаж, например, Черная пятница, киберпонедельник, или время подачи годовых деклараций о доходах.

Ежемесячно мошенникам удается выманить у банковских клиентов примерно один миллион евро. По словам Пелциса, эта тенденция продолжается уже второй год и показывает, что несмотря на различные предупреждения и образование в сфере финансовой грамотности, люди продолжают попадать в искусно расставленные сети.

Впрочем, сами мошенники тоже становятся все наглее и увереннее, оттачивают навыки и мастерство убеждать и влиять. Они используют самые разные методы - и запугивание, и игру на чувствах. Отличить мошенническое сообщение от подлинного становится все труднее, особенно если это "совпадение" и текстовое сообщение о якобы доставленной посылке получает человек, который на самом деле ждет посылку, или если человек, только что подавший годовую декларацию о доходах, получает информацию с просьбой проверить свое заявление в Службу государственных доходов (VID).

Повторяется из года в год

С приближением марта, когда большая часть населения будет подавать свои декларации о доходах, Пелцис напоминает людям о необходимости быть особенно осторожными при получении текстового сообщения или электронного письма якобы от VID. Такое случалось и в предыдущие годы - смс повторяются из года в год, но все равно находятся люди, которые теряют свои деньги из-за поспешности или невнимательности.

Важно помнить, что ни банк, ни VID не пришлют вам текстовое сообщение с прямой ссылкой для входа в систему, где вам нужно будет ввести данные своего интернет-банка. Также помните, что для подключения к системе вам нужен только первый код Smart-ID, то есть PIN 1. Как только вас попросят ввести PIN 2, немедленно прекратите это делать - это тревожный сигнал о том, что происходит мошенничество.

Пользуются непредвиденными ситуациями

По словам Пелциса, мошенники уже не первый год пользуются ситуацией, когда на счета большего числа жителей по той или иной причине государство переводит деньги. Такая ситуация, например, наблюдалась во время пандемии Covid-19, когда пенсионеры и семьи с детьми получали государственную помощь. В этом году помощь получат жители, оформившие ипотечные кредиты. Каждый квартал заемщики будут получать на свои счета определенную сумму денег. Это означает, что каждый квартал мошенники будут придумывать новые способы воспользоваться ситуацией и получить данные для входа в интернет-банк или данные карты клиента, чтобы получить доступ к деньгам.

Первая волна ожидается в конце апреля, когда будет произведена первая выплата заемщикам.

Всем, кто имеет право на получение помощи, следует знать, что банк намерен обращаться к своим клиентам исключительно через собственные каналы (в основном через интернет-банк), сообщая о предполагаемой сумме помощи и о том, на какой счет будут перечислены деньги, предупреждает Пелцис. Могут быть исключительные случаи, например, когда банк может уточнить у клиента, на какой счет следует перевести деньги, но важно помнить, что ни банк, ни VID не будут рассылать текстовые сообщения или электронные письма с прямой ссылкой для подключения к интернет-банку или любой другой "системе".

Пелцис также указывает, что банк может призвать клиента проверить информацию в интернет-банке, но опять же никаких ссылок для этого давать не будет. Чтобы убедиться, что все в порядке в случае получения подозрительных смс или электронных писем, банк призывает клиентов самим подключиться к своему интернет-банку, то есть самим ввести электронный адрес.

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