По сравнению с предыдущим месяцем, в ноябре предложение квартир на продажу в Риге сократилось на 6%, а предложений в крупнейших микрорайонах Риги - на 7%, говорится в последнем обзоре рынка серийных квартир, составленном компанией по недвижимости Arco Real Estatе.

По сравнению с ноябрем 2023 года предложение квартир в столице в целом было больше на 4%, а в крупнейших микрорайонах не изменилось.

Больше всего предложений квартир в ноябре было в Пурвциемсе, а меньше всего - в Болдерае.

В прошлом месяце количество предложений квартир уменьшилось в большинстве крупнейших микрорайонов Риги. Больше всего количество предложений сократилось в Межциемсе – на 13%. Лишь в одном микрорайоне предложение квартир в ноябре выросло - на Тейке, на 18%.

Если анализировать количество предложений пропорционально размеру микрорайона, то есть по количеству жителей, самое большое предложение квартир было в Агенскалнсе, а самое маленькое – в Иманте и Болдерае.

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