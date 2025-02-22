Фото: сдан в эксплуатацию проект Annenhof Mājas в Иманте; двухкомнатные квартиры расхватали

В эксплуатацию сдан новый проект Annenhof Mājas от девелоперской компании Hepsor, расположенный в Риге на Юрмалас гатве, 74. Как сообщает предприятие, 60% квартир в проекте проданы, и первые жильцы смогут заехать в новое жилье уже весной.

Инвестиции в проект составили более 7 миллионов евро. Построено два трехэтажных дома на 40 квартир с количеством комнат от двух до четырех. В отделке фасадов использована фактура темно-серого кирпича и деревянные элементы. Дома расположены напротив парка Анниньмуйжас.

Проект имеет закрытую, благоустроенную и озелененную территорию с собственными зонами отдыха и детскими площадками.

У всех квартир есть террасы (на первом этаже) и лоджии.

По данным девелопера, наиболее популярны оказались двухкомнатные квартиры — все шесть двухкомнатных квартир в проекте были раскуплены в первые месяцы продаж. Интерес покупателей вызвали также трехкомнатные квартиры с отдельным подсобным помещением.

На первых этажах зданий имеется 11 кладовок для хранения вещей жильцов. Также построена закрытая стоянка для велосипедов, оборудовано и 39 наземных парковочных мест, которые можно приспособить для зарядки электромобилей.

Здания построены по классу энергоэффективности А+, установлена ​​система рекуперации, что гарантирует постоянный приток свежего и чистого воздуха в помещения без открытия окон. В системе отопления использованы решения, которые обеспечивают экономию энергии и возможности индивидуальной настройки. В квартирах установлена ​​система водяного подогрева пола с индивидуальной регулировкой температуры для каждой комнаты, теплые полы и в помещениях общего пользования. В каждой квартире установлены индивидуальные дистанционно считываемые счетчики тепловой энергии.

Строительные работы в Annenhof Mājas выполняла компания Mitt&Perlebach, проект разработан архитектурным бюро MARK Architects.

Hepsor — один из ведущих девелоперов жилой и коммерческой недвижимости в Эстонии, работающий в Латвии уже восемь лет.

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