Где в январе заключено больше всего сделок с недвижимостью?

В прошлом месяце зарегистрировано более 2500 сделок купли-продажи недвижимости на общую сумму 122,09 млн евро, свидетельствуют данные Lursoft IT.

Более половины от общего числа сделок в январе составили сделки с группами помещений – их зарегистрировано более 1500 на общую сумму 73,72 млн евро.

Средняя сумма сделки в этой категории в январе составила 47,62 тыс. евро. Средняя сумма сделки с землей и зданиями в прошлом месяце достигла 79,38 тыс. евро. Самая низкая средняя сумма в прошлом месяце была по сделкам с землей — 22,10 тыс. евро.

За первый месяц года было зарегистрировано чуть менее 600 сделок с землей, большинство из них в Риге (132 сделки), далее следуют Тукумский (27), Резекненский (23) и Елгавский (22) края.

В январе этого года по сравнению с тем же месяцем прошлого года средняя сумма сделки выросла с землей и зданиями (+4,17%) и с группами помещений (+13,25%), а средняя сумма сделки с земельными участками оказалась на треть ниже.

В прошлом месяце в столице зарегистрировано 1033 сделки с недвижимостью на общую сумму 61,45 млн евро. 80,35% из них составили сделки с группами помещений.

Самоуправления, где в январе зарегистрировано больше всего сделок купли-продажи недвижимости: Рига: 1033 сделки; Даугавпилс: 93 сделки; Лиепая: 88 сделок; Елгава: 72 сделок; Юрмала: 69 сделок; Ропажский край: 68 сделок; Огрский край: 64 сделки; Тукумсский край: 55 сделок; Салдусский край: 51 сделка; Екабпилсский край: 50 сделок.

По данным Lursoft IT, самая крупная сделка с группой помещений в январе была зарегистрирована в Риге, на улице Кугю, 26. Квартира в этом доме была продана за 1,65 миллиона евро. Еще большие суммы были зарегистрированы в январе только в двух сделках. Одна из них — земля со зданиями в Саласпилсе, на улице Ригас, 24 (3,40 млн евро), а другая — земля со зданиями на улице Клейсту, 31, в Риге (1,94 млн евро). Сделки с недвижимостью в первом месяце года были зарегистрированы во всех самоуправлениях Латвии.

По сравнению с январем 2024 года количество сделок купли-продажи недвижимости уменьшилось на одну пятую, а общая сумма сделок уменьшилась на 17,37%.

Анализ данных показывает, что самые большие средние суммы сделок с недвижимостью в январе были зарегистрированы в окрестностях Риги. В Саласпилсском, Адажском и Марупском краях средняя сумма сделки превышала 100 тысяч евро, в столице средняя сумма сделки в январе составила 59,49 тыс. евро.

Самоуправления с самой высокой средней суммой сделок купли-продажи недвижимости: Саласпилсский край: 171,3 тыс. евро; Адажский край: 138,8 тыс. евро; Марупский край: 113,04 тыс. евро; Ропажский край: 73,95 тыс. евро; Юрмала: 65,3 тыс. евро; Кекавский край: 64,59 тыс. евро; Рига: 59,49 тыс. евро; Мадонский край: 54,24 тыс. евро; Елгавский край: 48,22 тыс. евро; Ливанский край: 48,02 тыс. евро.

То есть в ТОП-10 вошли не только самоуправления вокруг Риги, но и более отдаленные регионы. Например, в Мадонском крае средняя сумма зарегистрированных сделок с недвижимостью в прошлом месяце достигла 54,24 тыс. евро, а в Ливанском крае – 48,02 тыс. евро.

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