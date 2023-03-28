"Мы спасли весь флот!" Глава украинской авиакомпании: работа в войну, планы в Латвии и стюардессы в кроссовках
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Почти год назад  туроператор Join UP! вместе с партнером SkyUp вихрем ворвались в страны Балтии, предложив местным путешественникам самые популярные направления – Турцию и Египет.  Несмотря на  закрытое на родине небо, обе компании не только выжили, но и сохранили персонал, закрепляются на европейском рынке, открывают новые направления и наращивают флот.  Как это удается –  в интервью "Delfi Бизнес" рассказывает Дмитрий Сероухов, генеральный директор SkyUp.

Из беседы с ним вы также узнаете:

– Как группа бизнесов UPfamily (куда входят авиакомпания SkyUp и туроператор Join UP!) работали на украинском рынке до войны;

– Как война изменила планы UPfamily;

– Как удалось уже после начала военных действий удержать в воздухе 11 из 12 самолетов;

– Как компания зашла на рынок стран Балтии и не разочаровалась;

– Почему трудно выживать украинскому бизнесу в Европе;

– Как пандемия и энергокризис меняют привычки любителей путешествовать;

– Подорожают ли турпоездки, когда лучше покупать билеты;

– И почему украинские стюардессы ходят в брюках и кроссовках, вместо узких юбок и каблуков.

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