Как "работает" новая налоговая политика Латвии? Какие проблемы и бонусы несут для бизнеса пандемия и "зеленая политика"? Каких кульбитов стоит ждать от потребительских цен? Что может сделать со своими скромными накоплениями простой латвиец: купить недвижимость, акции или золото, отложить на депозит, взять в долг еще? Глава группы компаний AG Capital Андрей Григолюнович ответил на эти и другие вопросы портала Delfi Bizness.

Четыре года назад Андрей Григолюнович занял 5-е место на Чемпионате мира по финансовому моделированию ModelOff. В прошлом году за организацию состязаний по моделированию взялась его компания AG Capital. А в этом, при поддержке мирового IT-гиганта Microsoft, латвийские организаторы запустили чемпионат мира "FMWC Open — Excel as esports". Известную всем финансистам программу Excel превратили в платформу для баталий по киберспорту с призовым фондом 10 000 долларов, соединив задания на логику и использование разных формул и функций Excel.

На разных этапах турнира участники строили в Excel модели для расчетов результатов таких игр как "Змейка", "Морской бой", домино… Латвийская команда Financial Modeling World Cup создала и несколько уникальных заданий, например, "Share the Ride" — участникам предложили рассчитать навигацию такси по городу, карта которого была представлена в Excel.

В финальных раундах участвовали 128 кибер-спортсменов из 37 стран мира. На YouTube-канале Financial Modeling World Cup мачт посмотрели около 400 тысяч человек. Судьба главного приза решилась буквально на последних минутах.

Как все это связано с финансовым моделированием? В таких соревнованиях работает то же левое полушарие мозга, отвечающее за логику. "Мы не хотели концентрироваться на специфических финансовых задачах, чтобы расширить профессиональный состав участников, в том числе привлечь студентов и школьников, у которых IQ зашкаливает".

В финал прошли в основном все же финансисты, в том числе те, кто уже раньше участвовал в кубках по моделированию — выиграл австралиец из Taylor Fry, он актуарий (специалист по страховой математике (математической статистике и теории вероятностей), который занимается расчетом прогнозов пенсий и страховых выплат на десятки лет вперед и работает с большими данными. Несмотря на то что для участия в финале, который проходил по американскому времени, ему пришлось вставать в 3.30 утра, уже в 6.30 он стал чемпионом. Участники из Латвии остановились в шаге от финальной сессии. А для группы компаний AG Capital мероприятие стало самостоятельным направлением бизнесом.

В повседневной жизни компания Григолюновича занимается финансовым анализом и планированием для латвийского и международного бизнеса и регулярно сталкивается с подобными вопросами со стороны своих клиентов. Сегодня ответами на эти вопросы финансист поделился с читателями Delfi Bizness.