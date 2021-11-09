50 млн евро на поддержку: что получат торговые и спортцентры, места культуры, отдыха и развлечений
Foto: LETA

Кабинет министров утвердил Правила о поддержке торговым и спортивных центров, мест культуры, отдыха и развлечений, пострадавших от кризиса Covid-19. Общий объем государственной поддержки — 50,5 млн евро.

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Правила определяют, что на грант могут претендовать владельцы торговых центров, управляющие или арендаторы спортивных центров, управляющие или арендаторы мест проведения мероприятий культуры, отдыха и спорта. Торговым центрам, которые, вероятно, вновь откроются после локдауна, поддержка может быть выплачена за период с 11 октября по 15 ноября. Остальным — за период с 1 октября до 31 декабря 2021 года, но не сразу, а до 30 июня 2022 года.

Поддержка предоставляется только один раз. Грант может быть потрачен на погашение операционных затрат на использование зданий и помещений (коммунальные платежи — отопление, электричество, водоснабжение, а также аренда, выплаты по кредитным обязательствам).

Из общей суммы 30 млн евро предусмотрено на выплаты торговым центрам, 15 млн евро — спортивным центрам, 5 млн евро — местам культуры, отдыха и развлечений. Администрирование программы поддержки потребует 484 млн. евро.

Подробно с требованиями, выдвигаемыми к предпринимателям, претендующим на получение поддержки — можно ознакомиться здесь.

Гранты могут быть выплачены тогда, когда программу поддержки утвердит Европейская комиссия.

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