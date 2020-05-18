Аэропорт: полеты из Риги хотят возобновить Wizzair, Finnair и Belavia

Желание возобновить полеты из Риги выразили также авиакомпании Wizzair, Finnair и Belavia, рассказала в понедельник журналистам председатель правления Международный аэропорт "Рига" Лайла Одиня, добавив, что авиакомпании интересуются правилами безопасности в аэропорту.

Одиня выразила удовлетворение тем, что аэропорт "Рига" может возобновить авиасообщение, подчеркнув, что это важно не только для самого аэропорта, но и для народного хозяйства Латвии.

Пассажиры в аэропорту будут обязаны носить маски, так как не везде есть возможность соблюдать дистанцию - например, на контроле безопасности и у входа на посадку. Если маски у пассажира нет, ее можно приобрести в аэропорту.

Маски нужны и потому, что авиакомпании, которые анонсировали полеты, но еще не выполняют их, выдвинули требование садиться в самолет в маске.

Встречающих и провожающих аэропорт просит оставаться дома. Работникам аэропорта обеспечены маски, защитные щитки, перчатки и другие средства. Составлен специальный график работы, чтобы работники аэропорта контактировали только со своей сменой, рассказала руководитель аэропорта.