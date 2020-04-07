Аэропорт "Рига" готовится уволить 500 сотрудников

Международный аэропорт "Рига" начал переговоры о коллективном увольнении примерно 500 сотрудников, сообщает пресс-служба аэропорта. Сокращения связаны с тем, что из-за чрезвычайной ситуации с коронавирусом деятельность аэропорта практически полностью остановлена.

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Авиакомпании, которые совершали полеты в Ригу, до июня отменили большую часть рейсов. Национальная авиакомпания airBaltic отменила около половины полетов в период с 15 апреля по 31 октября 2020 года. Аэропорт снизил объем запланированных инвестиций на 85%, урезал хозяйственные расходы на 60%, и тем не менее пришел к выводу, что массовое сокращение работников неизбежно.

"Сейчас вирус Covid-19 сильнее всех властей и наших возможностей как предприятия. Прогнозы свидетельствуют, что влияние кризиса продлится не дни или недели, а месяцы и годы. Еще месяц назад аэропорт "Рига" был ведущим предприятием авиационной отрасли в Балтии с амбициозными планами развития. Сегодня мы боремся не за ведущую роль и лучшие показатели, а за выживание", - отмечается в сообщении компании.

Сокращение затронет все структурные подразделения. Зарплаты правления предприятия также будут урезаны. Планируется, что процесс коллективного увольнения завершится к 1 июня. До этого момента все работники будут получать зарплату. Те работники, кто не сможет выполнять рабочие обязанности, будут находиться в режиме оплачиваемого простоя. Руководство аэропорта отмечает, что всех уволенных сотрудников компания будет готова принять обратно, как только авиационная отрасль и народное хозяйство полностью восстановятся.