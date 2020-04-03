airBaltic до конца октября сократил 50% запланированных рейсов

Из-за продолжающегося кризиса, вызванного распространением нового коронавируса, латвийская авиакомпания airBaltic вынуждена в период с 15 апреля по 31 октября 2020 года дополнительно сократить объемы деятельности, отменив примерно 50% запланированных рейсов. В настоящее время авиакомпания адаптирует сеть своих маршрутов и расписание полетов в соответствии с временным сокращением флота самолетов, чтобы возобновить регулярные полеты, когда этот кризис закончится.

"С учетом значительного влияния на спрос мы в настоящее время планируем возобновлять деятельность постепенно. В момент, когда это станет возможным, мы начнем с сокращенного количества самолетов, которые будут ежедневно обслуживать рейсы на самых популярных маршрутах. С каждой следующей неделей мы начнем использовать все больше самолетов, предлагая больше рейсов", - говорит исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

Кроме того, airBaltic приняла решение отложить начало полетов на новых маршрутах, запланированных на летний сезон 2020 года из всех трех стран Балтии, а также временно приостановить полеты на некоторых дополнительных маршрутах.

С забронировавшими билеты пассажирами, которых затронут эти изменения, авиакомпания свяжется лично, прислав электронное письмо и предложив альтернативные варианты путешествий. Новейшую информацию об изменениях в графике полетов можно найти на сайте airBaltic.

В настоящее время airBaltic продолжает предлагать своим клиентам чартерные полеты и грузовые рейсы, заказать которые можно на сайте компании.