airBaltic и Tez Tour начнут чартерные полеты в Египет

Латвийская авиакомпания airBaltic в сотрудничестве с туроператором Tez Tour Latvija 26 и 27 октября начнет чартерные полеты из Риги в Хургаду и Шарм-эш-Шейх в Египте.

В зимний сезон 2019 года airBaltic и Tez Tour Latvija будут предлагать один полет в неделю из Риги в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Полеты будут предлагаться с 26 октября по 26 апреля и выполняться на самолетах Airbus A220-300.

"После длительного перерыва мы теперь в сотрудничестве с Tez Tour Latvija возобновляем полеты в Египет. Мы рады укреплению нашего длительного и успешного сотрудничества с Tez Tour Latvija, предлагая в предстоящий зимний сезон полеты на солнечный курорт", - заявил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.