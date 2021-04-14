airBaltic начнет полеты между Ригой и Тенерифе
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Латвийская авиакомпания airBaltic со 2 сентября 2021 года планирует начать регулярные полеты по новому маршруту Рига–Тенерифе (Испания). airBaltic планирует рейсы между Ригой и Тенерифе три раза в неделю на самолете Airbus A220-300.

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Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отмечает: "Тенерифе - крупнейший и самый популярный пункт назначения на Канарских островах, и он станет отличным дополнением к нашей улучшенной карте маршрутов, предлагая еще один солнечный и безопасный полет для путешественников из стран Балтии. Это будет один из самых продолжительных рейсов на нашей маршрутной карте. Мы с нетерпением ждем наступающего летнего сезона и надеемся, что эпидемиологическая ситуация улучшится по мере увеличения объемов вакцинации".

В этот летний сезон airBaltic также будет предлагать безопасные соединения между Ригой и Ираклионом (Греция), Санторини (Греция), Неаполем (Италия) и Эдинбургом (Соединенное Королевство).

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