airBaltic начнет полеты по маршруту Рига - Санторини
Foto: Shutterstock

Латвийская авиакомпания airBaltic с 5 июня 2021 года планирует начать регулярные полеты по новому маршруту Рига–Санторини (Греция). airBaltic планирует выполнять на этом маршруте один рейс в неделю.

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Полеты по маршруту Рига–Санторини будут выполняться на самолетах Airbus A220-300. Цена билета - от 139 евро.

"В этот летний сезон мы планируем соединить Ригу со многими солнечными направлениями в регионе Средиземного моря. Мы рады предложить путешественникам безопасные и удобные полеты между Ригой и знаменитым греческим островом Санторини. Мы готовимся к предстоящему летнему сезону с улучшенной маршрутной картой, так как верим, что эпидемиологическая ситуация к этому времени улучшится и спрос на авиаперелеты возрастет", - сказал исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

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airBaltic Airbus Аэропорт "Рига" Греция Рига
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