airBaltic откроет новый маршрут из Риги в Россию

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic с 1 апреля 2020 года начнет полеты по новому маршруту летнего сезона между Ригой и Екатеринбургом (Россия).

airBaltic будет летать из Риги в Екатеринбург дважды в неделю на самолете Airbus A220-300, пассажиры проведут в пути примерно 3 часа и 5 минут. Цены билетов в один конец начинаются с 99 евро, включая аэропортовые сборы и трансакционные издержки.

Екатеринбург станет шестым пунктом назначения airBaltic в России дополнительно к уже имеющемуся маршрутам между Ригой и Москвой, Санкт-Петербургом, Калининградом, Сочи и Казанью. Количество перевезенных на маршрутах между Ригой и российскими городами пассажиров растет с каждым годом, и в 2019 году airBaltic перевезла на 16% больше пассажиров, чем годом ранее.

"Ежегодно более половины пассажиров airBaltic из России выбирают Ригу как удобный транзитный пункт, чтобы далее путешествовать в более чем 70 пунктов назначения airBaltic в Европе, Скандинавии, СНГ и на Ближнем Востоке. Начиная полеты из Риги в Екатеринбург, мы предлагаем еще одно дополнительное соединение между Европой и Россией и наоборот", - отметил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.