airBaltic покидает российский рынок

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic уходит с российского рынка, сообщили агентству LETA в компании.

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airBaltic приняла решение покинуть российский рынок и отменить все регулярные рейсы в/из России до дальнейшего уведомления.

Это решение следует за ранее объявленным уведомлением о приостановке рейсов.

С 26 февраля airBaltic отменила рейсы в Россию и из России до 26 марта, но уже 28 февраля airBaltic объявила, что рейсы в Россию будут отменены до конца мая из-за возросших рисков и ограничений.

В 2021 году airBaltic перевезла 1,628 миллиона пассажиров, что на 21,4% больше, чем в 2020 году.

В 2020 году оборот airBaltic Group составил 142,6 млн евро, что на 72% меньше, чем годом ранее, а убытки компании увеличились в 29 раз до 264,6 млн евро. Финансовые данные за предыдущий год еще не опубликованы.

Латвийскому государству принадлежит 96,14% голосующих акций в капитале airBaltic, а финансовому инвестору Aircraft Leasing 1, принадлежащему датскому бизнесмену Ларсу Туссену, принадлежит 3,86%.

Европейский союз закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов.